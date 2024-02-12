Хуситы атаковали американское судно в Красном море

Хуситы атаковали коммерческое судно США в Красном море
Йеменское хуситы атаковали американское коммерческое судно Star Iris в Красном море. Об этом 12 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на военного представителя движения «Ансар Алла» Яхью Сариа.
По объекту ударили противокорабельными ракетами. Сариа оценил попадание как «прямое и точное». Информация о пострадавших не приводится.
Ранее в понедельник обстрелу подвергся корабль Великобритании. Инцидент произошел в Красном море неподалеку от города Аль-Муха. Экипаж остался невредим, судно направилось в порт.
Как писала «Парламентская газета», мятежники с начала января атакуют связанные с Израилем корабли в ответ на боевые действия Тель-Авива в секторе Газа. Так, 6 февраля хуситы ударили по торговым судам США и Британии. Западные страны во главе с указанными государствами в ответ обстреливают военные объекты «Ансар Аллы» в Йемене.