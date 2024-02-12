Хуситы атаковали американское судно в Красном море

Йеменское хуситы атаковали американское коммерческое судно Star Iris в Красном море. Об этом 12 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на военного представителя движения «Ансар Алла» Яхью Сариа.

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По объекту ударили противокорабельными ракетами. Сариа оценил попадание как «прямое и точное». Информация о пострадавших не приводится.

Ранее в понедельник обстрелу подвергся корабль Великобритании. Инцидент произошел в Красном море неподалеку от города Аль-Муха. Экипаж остался невредим, судно направилось в порт.