Польский генерал: отставка Залужного может негативно сказаться на боевом духе ВСУ

Решение украинского руководства об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного демонстрирует слабость Киева и может негативно сказаться на моральном состоянии военных. Такое мнение выразил в эфире радиостанции RMF FM бывший начальник департамента по надзору за вооруженными силами в Бюро национальной безопасности Польши бригадный генерал Ярослав Крашевский .

"[Отставка Залужного] показала определенную слабость Украины. По моему мнению, солдаты видели в Залужном настоящего лидера, и его отставка будет влиять на их [боевой] дух", - отметил польский генерал.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Залужного и назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского. При этом он указал на стагнацию ВСУ на фронте и необходимость перезагрузки генералитета. Вместе с тем Зеленский поблагодарил Залужного за работу и предложил ему остаться в команде. Принял ли генерал это предложение, не уточнялось. Однако 9 февраля Залужный, которому президент присвоил звание Героя Украины, указал, что сейчас не занимает никаких должностей в ВСУ.