В Херсоне сообщили о повреждениях припортовой инфраструктуры
В подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне после взрывов повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщил назначенный Киевом глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram-канале.
Глава ОВА заявил, что снаряды попали «припортовую инфраструктуру в Херсоне». При это о повреждении портовых объектов города чиновник сообщал также 11 февраля.
Ночью 12 февраля на Украине звучала сирена воздушной тревоги. О взрывах сообщали в Харькове, Павлограде и Херсоне.
Lenta.ru: главные новости