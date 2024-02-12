В Херсоне сообщили о повреждениях припортовой инфраструктуры

В подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне после взрывов повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщил назначенный Киевом глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram-канале.

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Глава ОВА заявил, что снаряды попали «припортовую инфраструктуру в Херсоне». При это о повреждении портовых объектов города чиновник сообщал также 11 февраля.