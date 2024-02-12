Экс-главком ВСУ Залужный опубликовал первое фото после увольнения

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный опубликовал первое фото с момента увольнения в своих соцсетях. Генерал указом президента страны Владимира Зеленского лишился должности 8 февраля.

На снимке генерал позирует вместе со своей супругой Еленой Залужной. Пара одета в военную форму, при этом дату и место съемки экс-главком не уточнил.

Накануне Зеленский снял с должности командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, на его место был назначен Юрий Содоль. Кроме того, Игоря Плахуту назначили командиром территориальной обороны украинских войск.

Соцсети

Другим указом президент назначил Александра Павлюка командующим Сухопутными войсками ВСУ. Командовать Десантно-штурмовыми войсками ВСУ будет Игорь Скибюк.

Военный корреспондент Андрей Руденко считает, что кадровые перестановки, которые начались в рядах ВСУ, похожи на чистку неугодных. По его словам, отставка коснулась в первую очередь тех, кто имел влияние на народ и не устраивал лично президента страны.