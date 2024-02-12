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Forbes пишет, что ВСУ пошли на серьезный риск для удержания Авдеевки

Вооруженные силы Украины, предположительно, задействовали одну из своих лучших бригад, чтобы помешать российским войскам прорвать линию обороны в ДНР. Об этом сообщает Forbes.

СМИ: ВСУ пошли на серьезный риск для удержания Авдеевки
© Газета.Ru

Авторы статьи отмечают, что ВСУ идут на большой риск, продолжая бои на данном участке. В настоящее время украинское командование пытается усилить свои подразделения в ДНР.

По данным Forbes, существуют веские основания думают, что Киев укрепляет Авдеевку, которая «является местом зимнего наступления России», одной из лучших бригад украинской армии.

Авдеевка оказалась полностью заблокирована для въезда и выезда

Журналисты пишут, что постепенный провал обороны на указанном направлении мог заставить третью бригаду украинских Вооруженных сил приостановить обучение и вернуться на линию боевого соприкосновения. Однако к тому моменту, когда у ВСУ закончатся боеприпасы, количество бригад, стянутых к Авдеевке, уже не будет иметь значения, а приказ об усилении обороны окажется спорным, говорится в статье.

Ранее украинский генерал заявил о введении свежих сил ВСУ в Авдеевку.

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