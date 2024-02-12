Австралия выразила обеспокоенность операцией армии Израиля в Рафахе

Глава Министерства иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила о глубокой обеспокоенности правительства страны из-за сообщений о военной операции Армии обороны Израиля в городе Рафах, расположенном на юге сектора Газа. Соответствующее заявление главы ведомства было распространено МИД.

"Многие друзья Израиля, включая Австралию, выразили глубокую обеспокоенность сообщениями об израильской военной операции в Рафахе, на юге сектора Газа. Множество беженцев были перемещены, в том числе по приказу Израиля, в этот район из-за военных операций на севере, и <…> Израиль теперь должен проявлять особую осторожность по отношению к этим гражданским лицам", - указала Вонг.

Также министр подчеркнула, что нарушение обязательств по защите мирного населения "нанесет серьезный ущерб собственным интересам Израиля".

"Израиль должен прислушиваться к своим друзьям и к международному сообществу", - сказала она.

Заявление главы австралийского МИД прозвучало после сообщений о массированном ударе израильской армии по городу Рафах, расположенному на юге сектора Газа у границы с Египтом. Как указал ливанский телеканал Al Mayadeen, самолеты ВВС Израиля совершили более 50 налетов, нанося удары по жилым домам и мечетям, где укрывались беженцы. К утру 12 февраля сообщалось о более чем 100 погибших и по меньшей мере 230 раненых в результате авиаударов, причем отмечалось, что большинство погибших и пострадавших - женщины и дети.