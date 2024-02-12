Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за сутки обстреляли Белгородскую область. По данным губернатора приграничного российского региона Вячеслава Гладкова, атаке подверглось село Новая Таволжанка. Подробности он привел в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что в результате произошедшего никто из мирных граждан не пострадал. По сведениям Гладкова, различные повреждения были выявлены в трех частных домовладениях и четырех хозяйственных постройках.

«Подворовой обход территории продолжается», — доложил белгородский губернатор.

До этого Гладков рассказал, что два частных дома оказались повреждены в белгородском селе Козинка в результате украинского обстрела.

Тогда никто из местных жителей травм не получил.