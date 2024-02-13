В Днепропетровске произошли взрывы

В украинском городе Днепропетровске произошли взрывы. Об этом сообщается в украинских Telegram-каналах. Отмечается, что воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

12 февраля в 19:38 сообщалось, что в подконтрольном украинским властям городе Херсоне зафиксирована серия взрывов. В этот же день взрывы зафиксировали в Чугуевском районе Харьковской области. Кроме того, в украинском Кропивницком (ранее — Кировоград) в центральной части страны произошел взрыв.