Украинский беспилотник-разведчик сбили в российском регионе

Беспилотник-разведчик самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили над Стародубским муниципальным округом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее Минобороны России также сообщило, что около 11:30 российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник самолетного типа на территорией Белгородской области. По данным ведомства, дрон должен был ударить по объектам на российской территории.