Украинский беспилотник-разведчик сбили в российском регионе

Беспилотник-разведчик самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили над Стародубским муниципальным округом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.
По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
Ранее Минобороны России также сообщило, что около 11:30 российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник самолетного типа на территорией Белгородской области. По данным ведомства, дрон должен был ударить по объектам на российской территории.
Помимо этого, 13 февраля под обстрел ВСУ попал хутор Олешня Суджанского района Курской области. Как сообщил губернатор Роман Старовойт, местные жители не пострадали, однако была повреждена линия электропередачи, а также несколько жилых домов и легковых автомобилей. Позже на территории района объявили ракетную опасность.