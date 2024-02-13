МО РФ: Израиль нанес удар по аэропорту Найраб в Сирии

"12 февраля с 11:37 до 11:49 двумя тактическими истребителями F-16 ВВС Израиля с территории Ливана без захода в воздушное пространство Сирии нанесен авиационный удар двумя крылатыми ракетами по международному аэропорту Найраб в провинции Алеппо. В результате удара ранения получили три гражданских сотрудника аэропорта", - сказал он.