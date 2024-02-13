МО РФ: Израиль нанес удар по аэропорту Найраб в Сирии

МО РФ заявило о ракетном ударе израильскими истребителями F-16 по аэропорту Найраб в Сирии
Два тактических истребителя F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля в понедельник нанесли удар крылатыми ракетами по международному аэропорту Найраб в Сирии, в результате ранены трое гражданских сотрудников авиаузла. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
"12 февраля с 11:37 до 11:49 двумя тактическими истребителями F-16 ВВС Израиля с территории Ливана без захода в воздушное пространство Сирии нанесен авиационный удар двумя крылатыми ракетами по международному аэропорту Найраб в провинции Алеппо. В результате удара ранения получили три гражданских сотрудника аэропорта", - сказал он.
Также, по его информации, в провинции Идлиб в результате сброса самодельного взрывного устройства с беспилотника, запущенного террористами из района Мгара, на позициях сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Руайха ранения получили трое сирийских военнослужащих.
"В провинции Латакия в результате минометного обстрела со стороны террористов из района Караманли по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Чукруран погиб один сирийский военнослужащий", - добавил контр-адмирал.