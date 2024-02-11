В ДНР построили 30-километровый "царь-поезд" для обороны

Российская армия использовала железную дорогу, которая идет по контролируемой Россией территории ДНР, и выстроила на ней неиспользуемые товарные вагоны. Длина импровизированного "царь-поезда" достигла 30 километров от Еленовки до Волновахи.

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Об этом со ссылкой на опубликованные разведданные ВСУ сообщил Telegram-канал "Осведомитель".

По данным источника, непрерывная конструкция включает в себя около 2100 вагонов разного типа, ее сооружали с середины лета 2023 года. Поезд стал бы самым длинным в мире, однако он создан не для передвижения, а в качестве страховочной линии обороны, которую очень сложно сдвинуть или повредить.

Состав из двух тысяч вагонов может служить надежной защитой от попыток прорыва техники на этом участке. На приведенных снимках видно, что вагоны установлены от железнодорожного вокзала в Еленовке на юго-западе от Донецка.