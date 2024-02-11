Отправку авианосца Британии на учения НАТО отменили в последний момент

Отбытие авианосца HMS Prince of Wales ВМС Великобритании , который должен был возглавить учения НАТО Steadfast Defender 2024, перенесли в последний момент, пишет The Telegraph. По данным издания, отправку флагмана Королевского флота из порта Портсмута к побережью Норвегии , которая планировалась 11 февраля, отменили по неизвестным причинам.

Отправление HMS Prince of Wales для проведения крупнейших со времен холодной войны учений НАТО было отложено в последнюю минуту. <...> Источники в Минобороны подчеркнули, что в воскресной задержке нет ничего «неприятного», и предполагается, что вместо этого военный корабль готовится отправиться в сторону Норвегии в понедельник днем, — говорится в публикации.

Перед этим ВМФ Великобритании отозвало с учений НАТО авианосец HMS Queen Elizabeth из-за поломки. В Королевском флоте сообщили, что во время плановых предрейсовых проверок на корабле была обнаружена проблема с муфтой на гребном валу правого борта. В Лондоне заявили, что для замены на учения у арктического побережья Норвегии отправят авианосец HMS Prince of Wales.