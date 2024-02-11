Авдеевка оказалась полностью заблокирована для въезда и выезда

Въезд в Авдеевку и выезд из нее полностью заблокирован для всех, не могут пробиться даже волонтеры. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

По словам очевидцев, ранее доставка боеприпасов и продовольствия для ВСУ была возможна по единственной дороге. В настоящее время она находится под огневым контролем российских подразделений.

В результате в город не могут пробраться ни журналисты, ни спасатели, ни волонтеры из организаций «Белый ангел» и «Феникс».

Дмитрий Лыховий из Сил обороны Таврического направления отметил, что в населенный пункт не могут проехать даже представители правоохранительных органов.