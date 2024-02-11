Экс-командующий объединенными силами ВСУ узнал об отставке из СМИ

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал в Telegram-канале, что узнал о своей отставке из СМИ.

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Наев сообщил, что узнал об отставке из СМИ, но не стал уточнять, как отнесся к увольнению, лишь назвал период службы «сложным временем», передает РИА «Новости».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский произвел новые перестановки в ВСУ. Он уволил Максима Миргородского – с должности командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, Сергея Наева – с должности командующего объединенными силами ВСУ.