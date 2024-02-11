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Двое пленных погибли из-за ударов армии Израиля по сектору Газа

Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» заявило, что двое пленных погибли, а ещё восемь получили ранения в результате ударов армии Израиля по сектору Газа в последние 96 часов.

Двое пленных погибли из-за ударов армии Израиля по сектору Газа
© RT на русском

«Бригады «Аль-Кассам» подтверждают, что непрерывный сионистский обстрел сектора в последние 96 часов привёл к тому, что двое пленных погибли, ещё восемь получили серьёзные ранения», — цитирует заявление РИА Новости.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант предупредил США, что ответ ХАМАС на предложение о сделке по заложникам лишь подтолкнёт израильские войска к расширению наземной операции в секторе Газа.

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