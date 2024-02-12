Эрдоган заявил, что США удовлетворили просьбу Турции о продаже истребителей F-16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Конгресс США одобрил сделку по продаже Анкаре истребителей F-16. Соответствующее заявление глава государства сделал по итогам заседания правительства, которое состоялось в Анкаре под его председательством. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

Об одобрении Конгрессом сделки по приобретению Турцией 40 новых и 79 модернизированных самолетов F-16 в минувшее воскресенье сообщил посол США в Анкаре Джеффри Флейк.

"Мы рады, что наш запрос, касающийся F-16, завершился принятием положительного решения со стороны США. После снятия ограничений турецкая оборонная промышленность будет развиваться интенсивнее", - сказал Эрдоган.

Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее сообщал, что ожидает к 10 февраля от Конгресса США решения по поводу истребителей. Он отмечал, что между Анкарой и Вашингтоном была предварительная договоренность о том, что США примут меры для продажи F-16 после того, как турецкий парламент одобрит заявку Швеции о вступлении в НАТО. Законодательный орган одобрил ратификационный протокол Стокгольма в январе.