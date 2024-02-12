Эрдоган заявил, что США удовлетворили просьбу Турции о продаже истребителей F-16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Конгресс США одобрил сделку по продаже Анкаре истребителей F-16. Соответствующее заявление глава государства сделал по итогам заседания правительства, которое состоялось в Анкаре под его председательством. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.
Об одобрении Конгрессом сделки по приобретению Турцией 40 новых и 79 модернизированных самолетов F-16 в минувшее воскресенье сообщил посол США в Анкаре Джеффри Флейк.
"Мы рады, что наш запрос, касающийся F-16, завершился принятием положительного решения со стороны США. После снятия ограничений турецкая оборонная промышленность будет развиваться интенсивнее", - сказал Эрдоган.
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее сообщал, что ожидает к 10 февраля от Конгресса США решения по поводу истребителей. Он отмечал, что между Анкарой и Вашингтоном была предварительная договоренность о том, что США примут меры для продажи F-16 после того, как турецкий парламент одобрит заявку Швеции о вступлении в НАТО. Законодательный орган одобрил ратификационный протокол Стокгольма в январе.
Турция несколько лет назад запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Как заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывали увязать такие поставки с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО.