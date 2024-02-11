Украинская БМП-1 неудачно сходила в контрнаступление против бойцов российской группировки "Центр". Зато ее эффектный подрыв на мине доставил массу положительных эмоция российским разведчикам, наблюдавшим за обстановкой через камеру дрона.

Российский отряд начал штурм позиция ВСУ. Противник выслала на подмогу бронетехнику, доставив наблюдателям несколько беспокойных мгновений.

"Бэха вышла, на наших идет!" - предупредили они по рации.

В этот момент вражеская БМП скрылась в яркой вспышке, из которой полетели во все стороны детали бронемашины. У наблюдателей крик стоял, как на ЧМ-2018, когда Игорь Акинфеев отбил пенальти испанцев и вывел сборную России в четвертьфинал.

К сожалению, эмоции военных оказались сильными как по форме, так и по содержанию, публиковать их нельзя.