В НАТО решили обороняться против России ее же оружием

Страны НАТО в случае вооруженного противостояния против России будут обороняться ее же оружием — строительством фортификационных сооружений. Такое решение вопроса защиты земли альянса приводится в материале издания The Economist, журналисты которого подчеркнули несовершенство нынешних тактик НАТО.

«Армии НАТО уже давно предпочитают более эластичную глубокоэшелонированную оборону, при которой силы отступают по мере необходимости и уничтожают противника на более благоприятной местности. Это не позволит защищать каждый дюйм территории НАТО», — говорится в материале.

Издание констатирует, что в том числе страны Балтии тщательно конспектируют российский опыт, примененный в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины в 2023 году. Особое внимание привлекла линия Суровикина — колоссальное количество минных полей, траншей, противотанковых заграждений и колючей проволоки.

При этом некоторые опрошенные изданием эксперты полагают, что одна лишь статичная оборона не позволит справиться с российскими бронетанковыми подразделениями в случае реального конфликта. Помимо фортификационных сооружений, защищающейся стороне необходимо будет снизить мощность первого удара по своей территории за счет атаки на российский тыл.