СМИ узнали, как живет семья нового главкома ВСУ Сырского

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после назначения привлек всеобщее внимание — но не успехами на поле боя, а своим происхождением. Самые близкие родственники генерала — мать, отец и брат — до сих пор живут во Владимирской области, где родился нынешний главком ВСУ, открыто поддерживают власти РФ и участвуют в акции «Бессмертный полк». Корреспонденты NEWS.ru посетили малую родину Сырского и узнали больше о его прошлом и семье.

Как Сырского назначили главнокомандующим ВСУ

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, слухи о снятии которого ходили с конца января. Глава государства заявил, что обсудил с генералом обновление состава руководства армии, отметив, что сейчас самое время для таких решений.

Результатом обновления оказалось назначение новым главкомом генерал-полковника Александра Сырского — с 2019 года он занимал должность командующего Сухопутными войсками Украины. Сырского называют одним из инициаторов и кураторов внедрения системы управления подготовки и резервов ВСУ по стандартам НАТО, а также ответственным за провал обороны Бахмута. Однако после его назначения в центре внимания СМИ оказался совсем другой факт — российское происхождение военачальника.

Когда Сырский уехал на Украину

Александр Сырский родился в селе Новинки Владимирской области СССР 26 июля 1965 года. На территории РСФСР он прожил вплоть до середины 1980-х и здесь же получил военное образование: после школы Сырский поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище — альма-матер кремлевских курсантов.

По одним данным, в 1986-м он стал командиром мотострелкового взвода 426-го мотострелкового полка 25-й мотострелковой дивизии в Лубнах. В начале 1990-х Сырский оказался в Чугуеве Харьковской области, где поступил на службу в Нацгвардию и продолжил путь по карьерной лестнице.

Семья будущего главкома — мать, отец и брат — осталась во Владимирской области, где проживает до сих пор.

Что известно о родителях Александра Сырского

Отец генерала Станислав Сырский — бывший военнослужащий, полковник Советской армии. Мать Людмила Сырская (в девичестве Куркина) на пенсии, поет в хоре, занимается дачей. Сейчас женщине 82 года, она активно ведет страничку в социальной сети «Одноклассники», где выражает поддержку России и, судя по всему, выступает против политики украинских властей.

Так, она ставила лайки цитатам покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского об Украине.

«Хохлы странные люди: молятся на европейцев, работают на евреев и ненавидят русских», — эти слова оценила Людмила Сырская.

Кроме того, женщина присоединилась к пожеланиям здоровья президенту РФ, которые были опубликованы в паблике «Мы за Путина! Путин — Герой России».

«КП» со ссылкой на подругу семьи Наталью сообщает, что главком ВСУ поддерживает общение с родителями — каждый день или отправляет сообщение, или звонит по видеосвязи. По словам женщины, во время своего последнего визита в РФ, куда он больше не приезжал после 2014 года, генерал сказал: «Мы работаем с украинцами, сидим в одном штабе, и мы их всех ненавидим, украинцев». При этом во время первого Майдана, когда власть на Украине перешла к Виктору Ющенко, Сырский, говорит она, даже хотел перевестись в ВС РФ, потому что чувствовал — «начинается что-то не то». Тогда, утверждает Наталья, его согласились перевести с условием, что он отправится «показать себя» в Чечню. Сырский отказался.

Знакомая семьи по имени Ольга рассказала RT, что родители Сырского прожили всю жизнь «душа в душу» и «избаловали детей своей добротой». Она утверждает, что о сыне, уехавшем на Украину, они ни с кем не говорят — «будто его и не было совсем».

Дед Сырского — герой ВОВ

Судя по фото в соцсетях, семья Сырских каждый год участвует в акции «Бессмертный полк», куда выходит с портретом отца Людмилы — Ивана Андреевича Куркина. Он ушел на Ленинградский фронт и пропал без вести в конце июня 1941 года. В интернете можно найти письмо Людмилы отцу, размещенное в 2020 году на странице администрации Владимира во «ВКонтакте».

Из послания следует, что до войны отец Людмилы работал водителем на автобазе Моспочтамта. Когда немецкие войска подошли к Москве, бабушка Александра Сырского вместе с двумя дочерями, в том числе его мамой, уехала во Владимирскую область. После войны семья хотела вернуться в столицу, но выяснилось, что их комната в коммунальной квартире уже занята. Куркиным пришлось остаться в деревне.

«После окончания войны в моей памяти остались работы в колхозе, полив капусты», — говорится в письме.

Судьба отца Людмилы прояснилась лишь в 1945-м, когда в Новинки приехал его боевой товарищ, рассказавший, что Ивана ранили в ногу на фронте. Он решил прикрыть боевых товарищей, попросил оставить ему гранату и патроны, а также рассказать жене о случившемся.

«Мы услышали взрыв гранаты, несколько выстрелов — и всё. Куркин Иван Андреевич был коммунистом и живым бы не сдался. Нас он спас от немцев», — цитирует Людмила рассказ однополчанина отца.

Где был похоронен дед нынешнего главкома ВСУ — неизвестно.

Что известно о брате Александра Сырского

Брат Александра Сырского Олег также проживает во Владимирской области. Все та же знакомая семьи Сырских Ольга говорит, что в детстве оба сына были «себе на уме». Сейчас мужчина, по данным СМИ, работает в охране.

Телеканал «Зебра ТВ» пишет, что младший брат генерала в 2012 году стал героем криминальной сводки после того, как позвонил в полицию и сообщил о бомбе, якобы заложенной в одном из владимирских торговых центров. Сообщение оказалось ложным. Впоследствии выяснилось, что мужчина звонил в состоянии алкогольного опьянения, чтобы отомстить охраннику ТЦ, с которым у него был конфликт. В 2014 году Ленинский районный суд города Владимира обязал Олега выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и возместить ущерб полиции в сумме 4,3 тысячи рублей.

В беседе с ТАСС сам Олег рассказал, что уже много лет не поддерживает контакт с братом, не знает, где тот находится и чем занимается. Он пояснил, что Александр очень давно уехал на Украину.

«Он там всю жизнь, он там начал службу и продолжает ее, у него там семья», — добавил он.

Что знают о семье Сырских их соседи

Корреспонденты NEWS.ru отправились во Владимирскую область, чтобы узнать подробности жизни родителей Сырского. Жители села Новинки, где родился главком ВСУ, опровергли версию о том, что Сырские до сих пор живут там. По словам одного из местных, он никогда не слышал, чтобы Сырские были в Новинках.

Однако мужчина отметил, что сейчас живет на участке, который ранее принадлежал другому высокопоставленному военному — генерал-лейтенанту Валерию Халилову (худрук Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, погибший 25 декабря 2016 года на 65-м году жизни в авиационной катастрофе в Сочи самолёта Минобороны России, направлявшегося в Хмеймим, Сирия). Сохранился дачный дом, в котором жил Халилов, на нем видны инициалы бывшего владельца — ХВ.

NEWS.ru удалось установить, что родители Сырского живут во Владимире. Мать главкома ВСУ Людмила отказалась разговаривать с корреспондентами портала. Сосед Дмитрий (имя изменено) охарактеризовал Сырских-старших как «отличных, очень скромных людей».

По информации мужчины, некоторое время назад, еще до назначения Александра Сырского главкомом, к Людмиле Сырской приходили сотрудники российских спецслужб, которые хотели «вызвать его (Александра Сырского. — NEWS.ru) через мать», но чем это закончилось, ему неизвестно.

Местный участковый в разговоре с NEWS.ru заявил, что в доме, где проживают родители Сырского, «сомнительного контингента» нет. Соседка Сырских Мария (имя изменено) отметила, что отец и мать нового главкома ВСУ «ведут себя тихо, никому не мешают». По ее словам, брат главкома ВСУ Олег периодически приезжает проведать пожилых родителей. О контактах российской части семьи с украинским высокопоставленным родственником соседям ничего не известно.