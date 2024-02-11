Economist: успешная оборона РФ заставляет НАТО переосмысливать свою стратегию
Успешная оборона российской армии на Украине привела НАТО к переосмыслению своей оборонной стратегии. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу журналом The Economist.
"Российские оборонительные сооружения на юге и востоке Украины стали самыми протяженными оборонительными конструкциям в Европе со времен Второй мировой войны", - сообщает издание со ссылкой на Центр стратегических и международных исследований США CSIS (Center for Strategic and International Studies).
Журнал обращает внимание, что президент Украины Владимир Зеленский распорядился ускорить строительство оборонных сооружений на востоке страны. Ускорила возведение фортификационных сооружений и укрытий на границе с Россией и Белоруссией Польша, о создании "линии обороны" на восточных границах договорились Латвия, Литва и Эстония, говорится в статье.
Власти Эстонии ранее сообщали, что им понадобится создать вдоль границы с РФ около 600 укрепленных бункеров. Со ссылкой на эксперта Лейденского университета в Нидерландах Лукаса Милевски The Economist сообщает, что властям Латвии и Литвы при аналогичном подходе придется возвести 1 116 и 2 758 бункеров соответственно.
В статье говорится, что это ставит дилемму перед странами НАТО, которые предпочитали другую стратегию - так называемой эластичной обороны, которая направлена не на то, чтобы остановить нападающие силы, а на то, чтобы задержать их, вступив в столкновение на более благоприятных для себя позициях. Как замечает The Economist, подобная стратегия "несовместима с защитой каждого дюйма территории НАТО".