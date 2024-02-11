Economist: успешная оборона РФ заставляет НАТО переосмысливать свою стратегию

Успешная оборона российской армии на Украине привела НАТО к переосмыслению своей оборонной стратегии. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу журналом The Economist.

"Российские оборонительные сооружения на юге и востоке Украины стали самыми протяженными оборонительными конструкциям в Европе со времен Второй мировой войны", - сообщает издание со ссылкой на Центр стратегических и международных исследований США CSIS (Center for Strategic and International Studies).

Журнал обращает внимание, что президент Украины Владимир Зеленский распорядился ускорить строительство оборонных сооружений на востоке страны. Ускорила возведение фортификационных сооружений и укрытий на границе с Россией и Белоруссией Польша, о создании "линии обороны" на восточных границах договорились Латвия, Литва и Эстония, говорится в статье.

Власти Эстонии ранее сообщали, что им понадобится создать вдоль границы с РФ около 600 укрепленных бункеров. Со ссылкой на эксперта Лейденского университета в Нидерландах Лукаса Милевски The Economist сообщает, что властям Латвии и Литвы при аналогичном подходе придется возвести 1 116 и 2 758 бункеров соответственно.