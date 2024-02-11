Глава МИД Франции призвал ЕС запастись оружием из-за возможного конфликта РФ и НАТО

«Франция уже начала увеличивать свои военные инвестиции. В двух законах мы удвоили средства для нашей обороны, сама тема экзистенциальна для Евросоюза. Это значит, что от нее зависит наша коллективная безопасность, в нынешнем геополитическом контексте мы должны задавать себе правильные вопросы», — сказал Сежурне в интервью Quest France.