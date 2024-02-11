Глава МИД Франции призвал ЕС запастись оружием из-за возможного конфликта РФ и НАТО

Глава МИД Франции Сежурне: у ЕС должны быть военные бюджеты
Страны Евросоюза должны иметь военные бюджеты, чтобы обеспечить себе способность противостоять угрозе со стороны России. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.
«Франция уже начала увеличивать свои военные инвестиции. В двух законах мы удвоили средства для нашей обороны, сама тема экзистенциальна для Евросоюза. Это значит, что от нее зависит наша коллективная безопасность, в нынешнем геополитическом контексте мы должны задавать себе правильные вопросы», — сказал Сежурне в интервью Quest France.
Так министр ответил на вопрос, разделяет ли он страх, что Россия может атаковать какую-либо страну НАТО.
Стефан Сежурне отметил, что военная помощь Украине сделала возможным, например, совместные закупки вооружений. По мнению министра, Запад должен продолжать помогать Киеву, а также наращивать связь армий и военную интеграцию.
Ранее Стефан Сежурне посетил Украину, чтобы подтвердить перед ней обязательства Франции. Министр заявил, что страна будет поддерживать Киев в долгосрочной перспективе, передает телеканал «360».