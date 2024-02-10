Зеленский назначил заместителей нового главкома ВСУ Сырского

Зеленский назначил заместителей главкома ВСУ и замначальников Генштаба
Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителей главнокомандующего ВСУ и заместителей начальника Генштаба ВСУ.
"Продолжаем перезагрузку команды управления в Силах обороны, - сообщил Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале. - Заместителями главкома Александра Сырского стали полковник Вадим Сухаревский, его направление - беспилотные системы и развитие применения дронов, и полковник Андрей Лебеденко, который будет курировать инновации, то есть технологический компонент армии и боевых систем".
Кроме того на должности заместителей начальника Генерального штаба ВСУ глава государства согласовал кандидатуры бригадного генерала Владимира Горбатюка, который будет заниматься оперативной работой, работой штабов, планированием, управлением, бригадного генерала Алексея Шевченко, ответственного за логистику, и бригадного генерала Михаила Драпатого, который будет отвечать за подготовку и тренировку военных.
Ранее Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ, а Сергея Шапталу - с поста начальника Генштаба ВСУ. Вместо Залужного главкомом стал экс-командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, а место Шапталы занял Анатолий Баргилевич - бывший командующий силами территориальной обороны ВСУ.