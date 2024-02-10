Зеленский назначил заместителей нового главкома ВСУ Сырского

"Продолжаем перезагрузку команды управления в Силах обороны, - сообщил Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале. - Заместителями главкома Александра Сырского стали полковник Вадим Сухаревский, его направление - беспилотные системы и развитие применения дронов, и полковник Андрей Лебеденко, который будет курировать инновации, то есть технологический компонент армии и боевых систем".