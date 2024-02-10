США нанесли удары по беспилотным кораблям в Красном море
Соединенные Штаты нанесли удары по объектам военной инфраструктуры йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы), рассказала пресс-служба Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети X.
В ведомстве пояснили, что удары были нанесены в период с 3:00 по 21:40 в пятницу, 9 февраля.
Американские военные, уточнили в CENTCOM, атаковали два беспилотных надводных корабля, четыре установки с противокорабельными крылатыми ракетами, одну установку с крылатой ракетой для наземных атак.
Все эти объекты, заметили в ведомстве, были обнаружены разведкой в контролируемых хуситами районах Йемена, представляли непосредственную угрозу военным и гражданским судам в этом регионе.
Напомним, что боевики движения начали активно обстреливать корабли Израиля, США, Великобритании после введения подразделений ЦАХАЛ в сектор Газа. Лидеры «Ансар Алла» пояснили, что атаки будут продолжаться вплоть до полного вывода израильских солдат из анклава.