$90.89-0.3797.94-0.42
Войти в почту

США нанесли удары по беспилотным кораблям в Красном море

Соединенные Штаты нанесли удары по объектам военной инфраструктуры йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы), рассказала пресс-служба Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети X.

США нанесли удары по беспилотным кораблям в Красном море
© Zuma/ТАСС

В ведомстве пояснили, что удары были нанесены в период с 3:00 по 21:40 в пятницу, 9 февраля.

Американские военные, уточнили в CENTCOM, атаковали два беспилотных надводных корабля, четыре установки с противокорабельными крылатыми ракетами, одну установку с крылатой ракетой для наземных атак.

Все эти объекты, заметили в ведомстве, были обнаружены разведкой в контролируемых хуситами районах Йемена, представляли непосредственную угрозу военным и гражданским судам в этом регионе.

В США оценили влияние ситуации в Красном море на позиции Байдена

Напомним, что боевики движения начали активно обстреливать корабли Израиля, США, Великобритании после введения подразделений ЦАХАЛ в сектор Газа. Лидеры «Ансар Алла» пояснили, что атаки будут продолжаться вплоть до полного вывода израильских солдат из анклава.

Военные новости
ЦАХАЛ
Соединенные Штаты
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости