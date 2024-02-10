США нанесли удары по беспилотным кораблям в Красном море

Соединенные Штаты нанесли удары по объектам военной инфраструктуры йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы), рассказала пресс-служба Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети X.

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В ведомстве пояснили, что удары были нанесены в период с 3:00 по 21:40 в пятницу, 9 февраля.

Американские военные, уточнили в CENTCOM, атаковали два беспилотных надводных корабля, четыре установки с противокорабельными крылатыми ракетами, одну установку с крылатой ракетой для наземных атак.

Все эти объекты, заметили в ведомстве, были обнаружены разведкой в контролируемых хуситами районах Йемена, представляли непосредственную угрозу военным и гражданским судам в этом регионе.