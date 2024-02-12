Песков: терминалы Starlink не могут использоваться в российской армии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская армия не может использовать терминалы спутниковой связи Starlink компании SpaceX.

«Это же не сертифицированная система у нас, она не может сюда официально поставляться и использоваться», — объяснил Песков.

Он посоветовал не вторгаться в дискуссию между Киевом и американским предпринимателем.

До этого сообщалось, что российские военные начали использовать системы Starlink компании Илона Маска SpaceX в зоне СВО на Украине. По данным СМИ, бойцы ВСУ обнаружили, что Россия использует американские спутниковые устройства на передовой, несколько месяцев назад.