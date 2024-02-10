В Германии раскрыли сроки подготовки армии к возможному нападению

Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что у Германии есть пять лет, чтобы подготовиться к возможному нападению и ведению войны. Об этом он заявил в беседе Welt am Sonntag.

«Боеспособность — это процесс, который мы собираемся пройти. Но у нас нет для этого бесконечного времени», — заявил Бройер.

По его словам, это означает «пять-восемь лет подготовительного периода» к возможному военному конфликту, имея в виду угрозы со стороны России. Он подчеркнул, что нападение возможно, но это не означает, что оно произойдет.

«А поскольку я военный, то говорю: через пять лет мы должны быть готовы к войне», — сказал Бройер.

Он подчеркнул, что речь идет о создании возможностей для самозащиты, которые сделают риски для противника столь высокими, что он откажется от атаки.

До этого федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Североатлантического альянса не считают себя воюющими с Российской Федерацией.