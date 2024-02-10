Армия России «на грани» взятия Авдеевки, пишет британская газета The Telegraph. Отмечается, что на прошлой неделе российские войска достигли окраин города и ситуация оценивается, как «критическая».

© News.ru

Причиной тому, как считают эксперты, стали задержки с западной помощью. По мнению экс-атташе по вопросам обороны Британии в странах Балтии и экс-советника Минобороны Украины Глена Гранта, если город падет, в этом будут виноваты США.

Общее мнение таково, что, если Авдеевка падет, в этом будет вина США. Задержки с поддержкой были слишком велики, у украинцев все заканчивается, а европейцы еще не могут компенсировать эту потерю, — приводит газета слова Гранта.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что Авдеевка превращается в большой пирог. По его словам, российские силы начали «разрезать» логистику ВСУ внутри города, чтобы разделить силы врага, тем самым нарушив их снабжение. Пока, по словам журналиста, у ВС РФ все получается.