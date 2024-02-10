Ганчев: В Харьковской области замечено большое количество наемников из Франции
Среди иностранных наемников, замеченных в Харьковской области, много выходцев из Франции. Об этом сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
По его словам, местные жители сообщают, что видят в своих населенных пунктах множество людей, которые говорят на разных языках. Так что отрицать наличие наемников было бы просто глупо, сказал Ганчев.
В Харьковской области есть значительное количество наемников из Франции, ВС РФ уже не раз поражали места их дислокации, добавил он.
Напомним, по данным военкоров, 8 февраля российские военные нанесли удар по месту расположения военных ВСУ и иностранных наемников в районе города Змиев в Харьковской области. Среди уничтоженных были итальянцы и французы.
В середине января в Минобороны РФ сообщили о высокоточном ударе по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. В результате было уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 ранены. Большинство из них были гражданами Франции. В МИД РФ был вызван посол Франции.