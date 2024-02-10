Ганчев: В Харьковской области замечено большое количество наемников из Франции

Среди иностранных наемников, замеченных в Харьковской области, много выходцев из Франции. Об этом сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

По его словам, местные жители сообщают, что видят в своих населенных пунктах множество людей, которые говорят на разных языках. Так что отрицать наличие наемников было бы просто глупо, сказал Ганчев.

В Харьковской области есть значительное количество наемников из Франции, ВС РФ уже не раз поражали места их дислокации, добавил он.

Напомним, по данным военкоров, 8 февраля российские военные нанесли удар по месту расположения военных ВСУ и иностранных наемников в районе города Змиев в Харьковской области. Среди уничтоженных были итальянцы и французы.