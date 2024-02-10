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В Британии назвали виновных в победах ВС РФ в Авдеевке

Если Вооруженные силы Украины сдадут Авдеевку под натиском ВС РФ, в этом будут виноваты Соединенные Штаты, сообщает The Telegraph со ссылкой на экс-атташе по вопросам обороны Великобритании в странах Балтии, бывшего советника Министерства обороны Украины Глена Гранта.

В Британии назвали виновных в победах ВС РФ в Авдеевке
© РИА Новости

«Если Авдеевка падет, в этом будет виноват Вашингтон. Задержки с военной поддержкой были слишком велики. У ВСУ все заканчивается, а европейцы еще не могут компенсировать потери. Главное, чего не хватает, — артиллерийских снарядов и ракет, их почти нет», — заявил он.

На прошлой неделе российские войска достигли разрушенных окраин города, что вызвало предупреждение мэра Виталия Барабаша о том, что ситуация сейчас «критическая».

«К сожалению, противник наступает со всех сторон. Нет ни одной спокойной части нашего города, штурмуют очень большими силами», - сказал он.

Как пишет издание, если российские военные действительно одержат там победу, история может перестать сводиться только к военной мощи Москвы. Будут также заданы вопросы о том, ослабевают ли собственные силы Украины.

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По словам украинского командования, недавние блокировки пакетов военной помощи в США и ЕС привели к катастрофической нехватке артиллерии на линии фронта в Авдеевке. Еще летом обе стороны забрасывали друг друга снарядами примерно в равных количествах. Теперь, жалуются украинцы, российские войска могут выпустить по пять снарядов на каждый свой.

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