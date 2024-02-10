Bloomberg: одной из причин увольнения Залужного стала его осторожная тактика

Одной из причин увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного стала его тактика осторожного ведения боевых действий, в то время как Владимир Зеленский хотел более решительных действий.

"По крайней мере частично раскол между Зеленским и Залужным вращается вокруг того, что Зеленский предпочитает более смелый военный план, который противоречит планам более осторожного Залужного на ближайшие месяцы", - говорится в материале.

8 февраля Зеленский сменил главкома ВСУ Валерия Залужного, назначив на его место командующего группировкой украинских войск на восточном фронте генерал-полковника Александра Сырского. Сообщалось, что Залужному предложили должность посла Украины в Великобритании, однако тот отказался. 10 февраля Валерий Залужный опубликовал первый пост в своем Telegram-канале после увольнения, заявив, что сейчас не занимает никакой должности.