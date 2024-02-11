В США назвали увольнение Залужного «политической авантюрой»

Увольнение Валерия Залужного, занимавшего пост главнокомандующего ВСУ, свидетельствует о растущем отчаянии в Киеве, пишет в своей статье для Responsible Statecraft старший научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси Анатоль Ливен.

Как указал Ливен, увольнение Залужного является «политической авантюрой». По его словам, украинские военные недовольны тем, что их делают «козлами отпущения» за провал наступления летом прошлого года, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «ИноТВ».

Эксперт добавил, что президент Украины Владимир Зеленский сначала публично упрекнул Залужного за слова о «тупике» в конфликте, а позже согласился с ними.