Зеленский назначил Анатолия Баргилевича начальником Генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Шапталы с поста начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). На его должность назначен Анатолий Баргилевич, который командовал силами территориальной обороны. "Опытный человек, он понимает задачи этой войны и цели Украины", - сказал Зеленский о Баргилевиче в своем вечернем обращении 9 февраля. Шапталу он поблагодарил "за службу в течение двух лет войны". Сергей Шаптала стал начальником Генштаба ВСУ в июле 2021 года. Ранее генерал был командующим войсками оперативного командования "Запад", начальником штаба — первым заместителем командующего войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ. В 2014–2017 годах Шаптала командовал 128-й Мукачевской горно-пехотной бригадой. ~Зимой 2015 года он принял на себя руководство Дебальцевской группировкой войск и выводил ее из котла.~ В том же году Шаптала был удостоен звания Героя Украины. Что известно о новом главе Генштаба Анатолий Баргилевич командовал силами территориальной обороны ВСУ с октября 2023 года. Спустя два месяца в интервью 24tv.ua он предложил реформировать тероборону. По мнению Баргилевича, ее боевая подготовка недостаточна. Военный отметил, что "Россия никуда не исчезнет" даже после завершения СВО, поэтому Украина должна быть готова к новым возможным угрозам. При этом многие украинцы уехали за границу и часть из них, вероятно, не вернется в Украину, что скажется на численности ВСУ. "Так что нам придется больше опираться на гражданское население как на источник человеческих, финансовых и технических ресурсов для обороны государства. Для увеличения эффективности подготовки гражданских необходимо готовить военных лидеров из их числа. Они смогут быстро возглавить подразделения, созданные из гражданских", - сказал Баргилевич. С 2020 по 2022 год генерал занимал должность заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ по территориальной обороне. В начале СВО Баргилевича перебросили под Киев, его бойцы занимали позиции у моста через реку Ирпень. Почему Зеленский сменил глав ВСУ и Генштаба 8 февраля Владимир Зеленский сменил главкома ВСУ Валерия Залужного, назначив на его место командующего группировкой украинских войск на восточном фронте генерал-полковника Александра Сырского. Президент заявил, что к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда, а сам он хочет, чтобы видение боевых действий было единым как у украинских военных в Авдеевке или в Работино, так и в Генеральном штабе или Ставке верховного главнокомандующего ВСУ. В пятницу, 9 февраля, председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун впервые провел телефонный разговор с Александром Сырским. По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, Сырский проинформировал Брауна о своих приоритетах и дальнейших шагах на посту главкома ВСУ, они обсудили план действий на передовой и дальнейшее сотрудничество. Несмотря на слухи о возможном назначении бывшего главкома на пост посла Украины в Великобритании, Валерий Залужный пока не занимает никакой должности. "Честь и ответственность, которые я чувствую перед каждым защитником и защитницей Украины, несмотря на то, что сейчас не занимаю должности", — написал Залужный в Telegram.