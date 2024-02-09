В центре Молдавии пройдут технические учения. Бригада специального назначения «Молния» проедет по стране на бронетехнике. Об этом сообщает Telegram-канал молдавской полиции.

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Подобные учения являются частью необходимого для тренировок плана. Полиция попросила горожан сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам.

«Мы призываем общество быть спокойным и информировать себя только из официальных источников», – пишет пресс-служба.

Ранее издание «Вести Подмосковья» рассказывало о том, что Молдавия является жертвой гибридной войны запада против России.