Бронетехника въехала в центр Молдавии
В центре Молдавии пройдут технические учения. Бригада специального назначения «Молния» проедет по стране на бронетехнике. Об этом сообщает Telegram-канал молдавской полиции.
Подобные учения являются частью необходимого для тренировок плана. Полиция попросила горожан сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам.
«Мы призываем общество быть спокойным и информировать себя только из официальных источников», – пишет пресс-служба.
Ранее издание «Вести Подмосковья» рассказывало о том, что Молдавия является жертвой гибридной войны запада против России.
«Каждой стране, где сейчас активничают западные эмиссары, фонды и неправительственные организации, стоит задуматься», – сказал глава МИД Сергей Лавров.