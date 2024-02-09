"Мангалов" на танках ВСУ становятся все больше
Подсмотрев идею у российских военнослужащих, боевики вооруженных формирований киевского режима принялись водружать на свои танки всевозможные "мангалы".
В социальных сетях появилось видео танка Т-80БВ, у которого защитные экраны установлены не только над крышей башни, моторно-трансмиссионного отделения, но и закреплены для прикрытия кормы.
Ничего такого ранее на вражеских танках не было. Пока непонятно, насколько долговечна и эффективная такая конструкция.
Интересно, что козырьки над башнями танков стали появляться и в армиях других стран. Например, их устанавливают на индийские Т-72М1 Ajeya, Т-90С Bhishma, израильские Merkava Mk-3 и Merkava Mk-3.
Греческие разработчики недавно предложили монтировать "мангалы" на имеющиеся у них Leopard 1 помимо комплектов "реактивной брони". Правда, пока дальше выставочных макетов дело не пошло.