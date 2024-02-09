"Мангалов" на танках ВСУ становятся все больше

Подсмотрев идею у российских военнослужащих, боевики вооруженных формирований киевского режима принялись водружать на свои танки всевозможные "мангалы".

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В социальных сетях появилось видео танка Т-80БВ, у которого защитные экраны установлены не только над крышей башни, моторно-трансмиссионного отделения, но и закреплены для прикрытия кормы.

Ничего такого ранее на вражеских танках не было. Пока непонятно, насколько долговечна и эффективная такая конструкция.

Интересно, что козырьки над башнями танков стали появляться и в армиях других стран. Например, их устанавливают на индийские Т-72М1 Ajeya, Т-90С Bhishma, израильские Merkava Mk-3 и Merkava Mk-3.