Военкоматам Украины постановили работать круглосуточно

Решение о круглосуточной работе военкоматов принял украинский кабинет министров, об этом в своем Telegram-канале Верховной Раде Тарас Мельничук .

В постановлении сообщается, что центрам комплектования и социальной поддержки во время проведения мобилизации предусмотрено круглосуточно рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания, организовывать проведения медицинских осмотров, вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных, учет транспортных средств во время мобилизации и в военное время.