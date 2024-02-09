Новый главком ВСУ сделал первое заявление после назначения на должность

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил в Telegram-канале, что на повестке дня стоят новые задачи. Одним из будущих векторов победы генерал назвал применение беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

На повестке дня стоят новые задачи. Прежде всего это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров, — сказано в публикации.

Также Сырский отметил важность подготовки и обучения личного состава ВСУ. Генерал подчеркнул, что «жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью украинской армии».

8 февраля на сайте президента Украины Владимира Зеленского был опубликован указ об отставке главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного. Также там размещен документ о назначении на эту должность Сырского.