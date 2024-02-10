США сообщили о двух якобы российских военных самолетах вблизи Аляски

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command, NORAD) сообщило, что 9 февраля засекло и отследило полет четырех российских военных самолетов близ Аляски. Североамериканские военные отметили, что оставались в международном воздушном пространстве. В Министерстве обороны РФ ситуацию не комментировали.

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Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки обнаружило и отследило четыре российских военных самолета, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски 9 февраля 2024 года, — говорится в заявлении NORAD.

Там подчеркнули, что подобная ситуация стала третьей за четыре дня. В командовании указали, что данная деятельность России в опознавательной зоне ПВО Аляски «ведется на регулярной основе и не воспринимается в качестве угрозы».

Ранее США встревожила группа российских и китайских кораблей, появившихся у берегов Аляски. Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что таким образом Москва послала сигнал Вашингтону. По его мнению, РФ показала, что ее корабли могут заплывать в чужие территориальные воды, что США делали годами.