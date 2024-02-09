Госдеп: США передадут Киеву полученную от Эквадора военную технику РФ

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин Салливан подтвердил, что Эквадор планирует передать Соединенным Штатам военную технику российского производства для дальнейшей ее отправки на Украину в качестве помощи. Lenta.ru

"Это соглашение о передаче [военного] оборудования украинскому правительству, - заявил Салливан. - Это решение правительства Эквадора, и мы очень рады, что оно поддерживает Украину в ее усилиях по защитите своей территории". Российская газета