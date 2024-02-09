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Госдеп: переданную Эквадором США российскую военную технику поставят на Украину

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин Салливан подтвердил, что Эквадор планирует передать Соединенным Штатам военную технику российского производства для дальнейшей ее отправки на Украину в качестве помощи. Lenta.ru

"Это соглашение о передаче [военного] оборудования украинскому правительству, - заявил Салливан. - Это решение правительства Эквадора, и мы очень рады, что оно поддерживает Украину в ее усилиях по защитите своей территории". Российская газета

10 января президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что его страна передаст США технику российского производства в обмен на новое оборудование на общую сумму $200 млн. Посольство России после этого заявило, что такое решение будет недружественным шагом со стороны Эквадора. RT на русском

Госдеп: США передадут Киеву полученную от Эквадора военную технику РФ
© EPA/TACC
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