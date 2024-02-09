Базу ВСУ уничтожили полуторатонной бомбой

Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации применили полуторатонную авиабомбу ФАБ-1500 в Курахово и уничтожили базу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале «Народная милиция ДНР».