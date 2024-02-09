В США раскрыли два «ужасных» прозвища Сырского в ВСУ

В Вооруженных силах Украины нового главкома Александра Сырского называют «мясник» и «генерал 200», пишет Politico со ссылкой на источник. По информации издания, это связано с из-за потерями, которые войска понесли под его началом.

© Офис президента Украины

«Украинские войска дали Сырскому ужасное прозвище: "мясник"», — говорится в публикации издания.

Другой источник издания, капитан ВСУ, назвал назначение Сырского плохим решением и также отметил, что бойцы прозвали его «генерал 200» по аналогии с «грузом 200», которым обозначают погибших военных.

8 февраля на сайте президента Украины Владимира Зеленского был опубликован указ об отставке главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного. Также там размещен документ о назначении на эту должность Сырского.