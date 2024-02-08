Зеленский раскрыл кандидатуры на руководящие должности в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл кандидатуры на руководящие должности в Вооруженных силах республики (ВСУ). О них он рассказал в своем Telegram-канале.

Зеленский заявил о «десятках разговоров с командирами разного уровня», в частности — с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым и Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским.

«Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего», — добавил он.

Президент также сообщил о переговорах, проведенных с генерал-лейтенантами Евгением Мойсюком и Михаилом Забродским.

«Их опыт — на службе государству», — отметил глава республики.

Вечером 8 февраля стало известно о встрече Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Во время нее украинский лидер поблагодарил главкома «за два года защиты» страны и обсудил с ним необходимое обновление армии.