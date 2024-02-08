ВС РФ сбили самолет с одним из лучших пилотов ВСУ

Российские бойцы сбили Су-25, который принадлежал ВСУ. Им управлял один из лучших летчиков Украины Владислав Рыков. Об этом рассказал летчик вертолета Ка-52, официальный представитель «Альбатрос АЭРО» Алексей Воевода.

«Минус Су-25 противника. Летчик — Владислав Рыков — погиб. На его счету было 385 боевых вылетов», — написал Алексей Воевода в своем telegram-канале.

По его информации, Су-25 сбил российский истребитель Су-35С.

Воевода отметил, что Рыков был вторым по значимости в ВВС Украины. В Минобороны РФ рассказали, что самолет был сбит в ДНР около Новотроицкого. По данным различных источников, именно этим судном и управлял Рыков.