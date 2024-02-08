ВСУ потеряли до 220 человек на Краснолиманском направлении

Суточные потери украинской стороны на Краснолиманском направлении составили до 220 человек, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

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Помимо живой силы, противник за сутки лишился трех автомобилей на данном направлении. Кроме того, ВС РФ поразили порядка 120 целей.

В районе Торского участка подразделения мотострелкового полка при поддержке артиллерийских расчетов нанесли огневое поражение по живой силе и технике 60-й механизированной бригады ВСУ, из них более 60 районов скопления живой силы, техники и огневых средств, четыре опорных пункта и более 40 артиллерийских позиций.

Кроме того, расчет ЗРК «Бук-М3» сбил снаряд, выпущенный с помощью РСЗО HIMARS в районе Лисичанска.