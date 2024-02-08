Российские ВКС разбомбили базу гексакоптеров "Баба-Яга" в районе Нью-Йорка
Вражеские гексакоптеры - бомбардировщики наши воины уничтожают не только в воздухе, но и на земле.
Телеграм-канал НгП раZVедка привел пример налаженного взаимодействия наземных подразделений с Воздушно-космическими силами.
Бойцы одного из соединений выяснили, куда возвратилась после задания беспилотная "Баба-Яга". Этот объект находился в районе поселка Нью-Йорк (ДНР).
По базе нанесли удар фугасными бомбами с унифицированным модулем планирования и коррекции. В результате мощными взрывами был ликвидирован не только пункт управления, но и находящийся рядом склад боеприпасов.
Вражеские БПЛА такого типа активно уничтожают огнем стрелкового оружия различных калибров, малокалиберными пушками, ракетными комплексами. Их также "глушат" средствами радиоэлектронной борьбы и таранят FPV-дронами.