Аргентина озвучила позицию по передаче Украине вертолетов РФ

Аргентина не подтвердила планы передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) вертолеты российского производства. Об этом рассказал посол России Дмитрий Феоктистов. Lenta.ru

По его словам, у Буэнос-Айреса есть два военно-транспортных вертолета Ми-171Е российского производства, они находятся в разобранном состоянии. «Сообщения о планируемой передаче данных вертолетов новыми властями Аргентины не подтверждаются», — подчеркнул посол. RT на русском