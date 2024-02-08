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Аргентина не подтвердила планы передать Украине российские вертолеты

Аргентина не подтвердила планы передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) вертолеты российского производства. Об этом рассказал посол России Дмитрий Феоктистов. Lenta.ru

По его словам, у Буэнос-Айреса есть два военно-транспортных вертолета Ми-171Е российского производства, они находятся в разобранном состоянии. «Сообщения о планируемой передаче данных вертолетов новыми властями Аргентины не подтверждаются», — подчеркнул посол. RT на русском

Как отметил дипломат, Москва уведомила аргентинскую сторону о недопустимости передачи Киеву российской техники. По словам Феоктистова, подобные действия неприемлемы и противоречат запрету на передачу военной техники третьим странам без согласия производителя, прописанному в сертификате конечного пользователя. NSN.FM

Аргентина озвучила позицию по передаче Украине вертолетов РФ
© РИА Новости
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