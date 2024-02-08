Наемники из Колумбии вступают в украинскую армию на фоне истощения ВСУ

Сотни наемников из Колумбии пополняют украинскую армию на фоне истощения личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает Associated Press, профессиональные военные, вышедшие на пенсию после службы в колумбийской армии, делают это из-за большой зарплаты.

В статье отмечается, что ежегодно из 250-тысячной армии Колумбии на пенсию выходят более 10 тысяч человек. Вооруженные силы страны десятилетиями боролись с наркокартелями и повстанцами, из-за чего многие отставные военные имеют богатый опыт ведения боевых действий.

Большинством колумбийцев движет желание заработать. Если на родине капралам платят около 400 долларов (36 тысяч рублей) в месяц, то в ВСУ военнослужащие получают ежемесячно до 3300 долларов (почти 300 тысяч рублей) в зависимости от звания и рода службы. Кроме того, в случае ранения украинские власти выплачивают иностранцам до 28,6 тысяч долларов (2,5 млн рублей), а при гибели их семья получает компенсацию в размере 400 тысяч долларов (36 млн рублей).

Как рассказал один из наемников с позывным Чечо, некоторые отправляются на Украину не из-за денег, а «следуя принципам». По словам военного, только в его подразделении было около 100 боевиков из Колумбии, которые пришли в ВСУ по той же причине.