Члены сбитого экипажа Ил-76 получили Ордена Мужества посмертно

Церемония прощания с погибшими членами экипажа самолета Ил-76, сбитого украинцами в Белгородской области, проходит в родном для летчиков Оренбурге. RT на русском

Ил-76 потерпел крушение 24 января под Белгородом. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Никто из них не выжил. Президент Путин объявил, что Ил-76 с пленными украинцами сбили американской системой Patriot. Lenta.ru