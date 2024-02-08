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Члены сбитого экипажа Ил-76 получили Ордена Мужества посмертно

Ордена Мужества вручили родным погибших членов экипажа российского военно-транспортного самолета Ил-76, потерпевшего крушение в Белгородской области. News.ru

Церемония прощания с погибшими членами экипажа самолета Ил-76, сбитого украинцами в Белгородской области, проходит в родном для летчиков Оренбурге. RT на русском

Ил-76 потерпел крушение 24 января под Белгородом. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Никто из них не выжил. Президент Путин объявил, что Ил-76 с пленными украинцами сбили американской системой Patriot. Lenta.ru

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