Противодронный комплекс "Серп-ВС6" могут разместить на колесном шасси

Создатели нового комплекса "Серп-ВС6", предназначенного для защиты от беспилотников, ведут переговоры об установке своей разработки на колесное шасси.

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"На выставке в Саудовской Аравии радиоэлектронная система противодействия БПЛА "Защита" представлена в составе устройства подавления "Серп-ВС6" и модуля радиомониторинга (РМ). "Серп-ВС6" может использоваться как в стационарном положении, так и в перемещаемом - отличается коротким временем развертывания", - заявил представитель компании-разработчика на выставке World Defence Show 2024, которая проходит в Саудовской Аравии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя компании, развитие и совершенствование систем противодействия беспилотникам продолжается. В настоящий момент ведутся переговоры о возможности установки комплекса "Серп-ВС6" на колесную базу. Это позволит комплексу защищать как саму машину, в том числе в движении, так и область вокруг нее.

Также стало известно, что в перспективе новинку можно будет разместить на кораблях и морских платформах.