Атомную подлодку-носитель ракет "Циркон" спустили на воду в Приморье
На заводе "Звезда" в Приморском крае спустили на воду АПЛ "Иркутск". Субмарина проходит модернизацию и перевооружение на гиперзвуковые ракеты "Циркон".
"Сейчас работы по модернизации корабля продолжаются у причальной стенки", - сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.
"Иркутск" - атомный подводный ракетный крейсер проекта 949АМ, изначально вооруженный 24 противокорабельными крылатыми ракетами "Гранит". Корабль пришел на дальневосточный завод звезда в 2001 году, но работы по его модернизации начались лишь через 18 лет.
В ходе модернизации планируется заменить большинство корабельных систем на современные. Вместо ракетного комплекса "Гранит" лодку оснастят универсальными пусковыми установками ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон". Ремонт планируется завершить в 2025 году.