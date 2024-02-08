Спецоперация на Украине 8 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 8 февраля 2024 года.

МО РФ рассказало о работе саперов на участках местных жителей на купянском направлении

Российские военные инженеры регулярно проводят разминирование от неразорвавшихся снарядов приусадебных участков и сельхозугодий на купянском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Саперные подразделения совершают адресные выезды по запросам местных жителей на разминирование приусадебных участков и сельхозугодий.

В результате регулярных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины объектов гражданской инфраструктуры остается большое количество неразорвавшихся боеприпасов, требующих утилизации.

Defense TV: ВС РФ подорвали тщательно укрепленные позиции ВСУ с помощью ТОС-2

Военные России нанесли удары по тщательно укрепленным позициям Вооруженных сил Украины огнеметными системами ТОС-2, сообщает «Российская газета» со ссылкой на американский YouTube-канал Defence TV.

По его данным, прибытие ТОС-2 стало ужасающей новостью для противника. Российская установка продемонстрировала свои возможности, уничтожив военнослужащих Украины в хорошо укрепленных позициях. ТОС-2 не оставила ВСУ никаких шансов.

Усовершенствованная тяжелая огнеметная система оказывает разрушительный эффект на фортификационные сооружения противника.

Российский танкист сутки сдерживал атаки ВСУ

Российский танкист Николай Моисеев один на протяжении суток сдерживал атаки украинской армии и не давал противнику прорваться в расположение войск России, сообщает «Газета.ру».

Боец защищал позиции батальона в зонах, которые могли с большей вероятностью подвергнуться прорыву. В результате активного сопротивления рядовой уничтожил три танка и десятки солдат Вооруженных сил Украины.