Иностранцы хотят разрабатывать с РФ истребитель Checkmate

По его словам, одним из основных преимуществ истребителя является его открытая архитектура, которая позволяет в рамках технологического сотрудничества создать перспективную машину, максимально адаптированную под требования заказчика. Михеев подчеркнул, что в рамках консультаций обсуждаются возможности совместной разработки, а также интеграции передовых бортовых систем, авионики и иностранных авиационных средств поражения. До этого стало известно, что российский однодвигательный истребитель Су-75 Checkmate получил технические изменения, которые позволяют оптимизировать его стоимость.